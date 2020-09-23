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Anadolu ve Teknik Üniversite çalışanlarına online bilgilendirme

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 13:35 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetici ve çalışanlarına "Korona virüsten (Covid-19) Korunma Tedbirleri" başlıklı bilgilendirme semineri online ortamda gerçekleştirildi.22 ve 23 Eylülde online ortamda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Prof.

Anadolu ve Teknik Üniversite çalışanlarına online bilgilendirme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi (AÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetici ve çalışanlarına "Korona virüsten (Covid-19) Korunma Tedbirleri" başlıklı bilgilendirme semineri online ortamda gerçekleştirildi.
22 ve 23 Eylülde online ortamda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerine Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Anadolu Üniversitesi (A.Ü) yetkilileri, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Ahmet Mamur’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri konu başlığıyla düzenlenen online toplantıda Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ahmet Mamur Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi akademisyenleri ile katılımcılara iş yerlerinde korona virüsten korunmaya yönelik alınabilecek tedbirleri detayları ile birlikte kontrollü sosyal hayat, grip aşısı yaptırmanın önemi ve zamanı hakkında bilgiler aktararak, alınacak önemler, salgının kontrolünde semptom takibinin ve semptomu olanların sağlık merkezlerine yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, her iki üniversiteyle online (webinar) ortamda gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde katılımcılara Grip (influenza) hakkında bilgiler aktararak Grip belirtileri ile Covid-19 belirtilerinin benzer özellikler göstereceğini maske, mesafe ve hijyen konularında ki hassasiyetin devam etmesi, takılan maskenin, kontrollü sürdürülen sosyal hayatın ve titizlikle uyulacak hijyen kuralların kişileri Covid-19 ile Grip’ ten (influenza) koruyacağını belirtti.
Online seminer katılımcıların Covid-19 ile Grip (influenza) hakkındaki soruların cevaplanması ile son buldu.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
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Sabah
06:40
Öğle
12:55
İkindi
16:20
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
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