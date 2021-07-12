Anadolu'nun yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri "HepsiTürkiye'den" programıyla satışa sunulacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hepsiburada desteğiyle hayata geçirilen "HepsiTürkiye'den" programıyla coğrafi işaretli ürünlerin, e-ticaret yoluyla ülkenin her yerine ulaşabileceğini belirterek, "Kampanya döneminde sunulacak düşük komisyon, uygun reklam ve kargo anlaşmaları ile yerel üreticilerimize doğrudan destek olacağız." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Hepsiburada'nın TOBB ile gerçekleştirdiği yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak "HepsiTürkiye'den" programının çevrim içi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını, binlerce yöresel ürünü bulunduğunu söyledi.

Bu değerlerin, ekonomiye kazandırılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl, dünyada coğrafi işaretli ürün pazarı yıllık 200 milyar dolara ulaştı. Bu pazardaki en büyük pay ise Avrupa Birliğinin (AB). Birliğin tarımsal gıda ihracatının yüzde 17'sini coğrafi işaretli ürünler oluşturuyor. Biz ne yazık ki bu işin önemini çok geç fark ettik. Esasında yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerimiz bizim zenginliğimiz, milli değerlerimiz. Bu mirası korumak hepimizin görevi." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak coğrafi işaretli ürünlerin tescil edilmesi ve ticarileştirilmesinin en önemli gündem maddelerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Odalarımız ve borsalarımızla birlikte, yöresel değerlerin coğrafi işaretini alarak bunların katma değerini artırıyor, ticari değer kazandırıyoruz. Ayrıca üreticilerle perakendecileri bir araya getirerek, yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına ve satılmasına yardımcı oluyoruz. Odalarımız ve borsalarımızın yaptığı yoğun çalışmalar sayesinde tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 2020 yılı sonu itibarıyla koruma altına alınan 627 coğrafi işaretin 261'i, yani yüzde 42'si TOBB'a bağlı oda ve borsalarca tescil ettirildi." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB olarak oda ve borsaların AB nezdindeki coğrafi işaret başvurularında rehberlik ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, AB'de Türkiye'nin 7 coğrafi işaretinin tescilli durumda olduğunu, 5'ini oda ve borsaların tescil ettirdiğini, 21 coğrafi işaret için ise AB'de başvuru aşamasına gelindiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, bunlarla yetinmeyeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz yöresel ürünler programı ile coğrafi işaretli ürünler, artık sanal raflarda da yerini alıyor. Hepsiburada desteğiyle hayata geçirilen bu programla coğrafi işaretli ürünler, e-ticaret yoluyla tek tıkla ülkenin her yerine ulaşabilecek. Kampanya döneminde sunulacak düşük komisyon, uygun reklam ve kargo anlaşmaları ile yerel üreticilerimize doğrudan destek olacağız. Öte yandan oda ve borsalarımız ve Hepsiburada iş birliğiyle düzenleyeceğimiz ambalajlama, paketleme, markalaşma, satış-pazarlama ve fotoğraflama eğitimleri ile yerel üreticilerimizin dijitalleştirilmesine katkı sağlayacağız."

- Coğrafi ürünlerde sahteciliğin önüne geçmek için bandrol uygulaması gelecek

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, tüketicilerin, denetimden geçmiş gerçek coğrafi ürünleri tüketmesini istediklerini kaydederek, "Şimdi de coğrafi işaretlerde sahteciliğin önlenmesi için denetim sistemini daha da etkinleştireceğiz. Bu ürünlere kopyalanamaz bir bandrol, sertifika yerleştireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, e-ticaretin son yıllarda payı hızla büyüyen bir alışveriş kanalı olduğunu belirterek, 2020 yılında e-ticaret hacminin yüzde 66'lık artış gösterdiğini, salgın ile bu kanalın daha görünür hale geldiğini anımsattı.

- "Hedefimiz, ilk etapta 81 ilin 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek"

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da 1 Temmuz’da Türkiye markası Hepsiburada'nın, Nasdaq'ta halka arz edilen ilk Türk şirketi olduğuna dikkati çekerek, "Aldığımız son derece olumlu tepkiler, tüm paydaşlarımızın Hepsiburada'ya gösterdiği teveccüh, mutluluğumuzu katlarken, sorumluluğumuzu da artırdı. Bu henüz bir başlangıç dedik ve iş ortağımız olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize ve müşterilerimize daha fazla değer yaratmak için çalışmalarımıza hız verdik. Ülkemizin yerel, sürdürülebilir kalkınmasına destek vermek amacıyla HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'nı başlatıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, küçük ve orta boy işletmelerinin işlerini büyütmelerine fırsat sağlayan, onları yepyeni coğrafyalara taşıyan, ürünlerini ulaşmayı hiç hayal edemeyecekleri müşterileriyle buluşturan bir platform olmaya devam edeceklerini dile getiren Doğan, "KOBİ'lerimizle işimizi birlikte büyüteceğiz, birlikte dünyaya açılacağız. Ve umuyorum ki Nasdaq gibi dünyanın önde gelen finans ve teknoloji platformlarında çok da uzak olmayan bir gelecekte bu vizyonu paylaşan ve sürdürülebilir büyümeyi yakalayan başka Türk şirketlerini de göreceğiz." görüşünü paylaştı.

Doğan, Hepsiburada'nın da 20 yıl önce yolculuğuna küçük bir işletme olarak İstanbul'da mütevazi bir apartman dairesinde başladığını hatırlatarak, "O günden bugüne ölçeğimiz, hızımız, erişimimiz çok gelişse ve değişse de iş anlayışımız, müşterimize yaklaşımımız, her bir ürünü teslim ederken ki duyduğumuz heyecan ve titizlik hiç değişmedi. Her zaman bir küçük işletme heyecanıyla ve girişimci ruhla hizmet vermeye özen gösterdik." açıklamasında bulundu.

Kapsayıcılık ve sürdürülebilir büyüme adına bugün bir adım daha attıklarını belirten Doğan, TOBB destekleri ve iş birliğiyle HepsiTürkiye'den programını başlattıklarını dile getirdi.

Doğan, HepsiTürkiye'den, ölçeği ve içeriği açısından Türkiye'de bugüne kadar uygulamaya konan en kapsamlı yerel üretici dijitalleşme programı olduğuna işaret ederek, "Bu program ile daha önce e-ticaret yapmamış yöresel ürün üreten yerli üreticilerimize e-ticaret fırsatı sağlayarak, onlara Türkiye geneline erişim imkanı sunuyoruz. Hedefimiz, ilk etapta ülkemizin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek ve bu yolla yerel, sürdürülebilir kalkınma hamlesine katkıda bulunmak." diye konuştu.

- "Halka arz sonrası gelecek yatırım, Türkiye'ye gelen en büyük yabancı yatırımlardan biri olacak"

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Hanzade Doğan, Hepsiburada'nın, Nasdaq'ta halka arzına yönelik şu bilgileri verdi:

"Halka arz sonrası gelecek yatırım bu sene Türkiye'ye gelen en büyük yabancı yatırımlardan biri olacak. Biz bu yatırımla hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin perakende sektörünün dijitalleşmesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Yerel işletmelerin tüm Türkiye'ye açılmaları da büyüme planlarımızda önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla HepsiTürkiye'den programını da desteklemeye devam edeceğiz."

- Yerel üreticilere lansmana özel yüzde 1 komisyon

Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulanacak. e-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları düzenlenecek.

Hepsiburada ayrıca, TOBB'a bağlı 365 Oda ve Borsanın iş birliğinde içerik yönetimi, ürün girişi ve sipariş süreç yönetimi, 360 derece mağaza paneli, kampanya ve indirimlerin planlanması, satışları arttıracak öneriler gibi konularda ücretsiz eğitim desteği de sunacak. HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'na katılan yerel üreticilere 100 ürüne kadar ücretsiz fotoğraf çekimi desteği sunulacak, kurumsal fiyatlar üzerinden indirimli kargo imkanı tanınacak.​​​​​​​

Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ'ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaf, HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı'ndan ürünlerini satabilecek.

Hepsiburada iş ortağı olan yerel üreticiler, ardından pazaryerinde mağazasını açıp mağaza yönetim panelinden "Yöresel ürün satışı yapmak istiyorum" başlığı altından talep oluşturarak programa katılabilecek.

Halen Hepsiburada pazaryerinde mağazası olan KOBİ, yerel üretici veya girişimcilerinse, üretildiği yörenin karakteristik özelliklerini taşıyan yöresel ürünlerini satmak için satıcı paneli üzerinden talep oluşturmaları yeterli olacak.



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