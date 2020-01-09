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  4. Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği

Anaokulu öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteği

BİTLİS HABERLERİ  | 09.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.Yapılan etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ergezen Anaokulu Müdürü Murat Gencer, “Veren el, alan elden üstündür” Hadis-i Şerifi kapsamında bu haftaki ünitelerinin “Yardımlaşma ve Paylaşma” olduğunu belirterek, “Bu kapsamda çocuklarla etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, değerler eğitimi kapsamında kendi aralarında hazırladıkları erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.
Yapılan etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ergezen Anaokulu Müdürü Murat Gencer, “Veren el, alan elden üstündür” Hadis-i Şerifi kapsamında bu haftaki ünitelerinin “Yardımlaşma ve Paylaşma” olduğunu belirterek, “Bu kapsamda çocuklarla etkinlikler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Eğitim öğretimde en etkili yöntem yaşayarak öğrenmektir. Hem çocuklarımıza yardımlaşma ve paylaşmanın hazzını tattırmak hem de imkanı dar gelirli bir ailemize yardımcı olabilmek için erzak kolisi hazırladık. Çocuklarımızın bu duyguyu yaşayarak oluşturdukları yardım kolilerini sahiplerine ulaştırdık” dedi.

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Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Hayat Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
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