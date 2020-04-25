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Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.04.2020 14:34 | Son Güncelleme

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında mağdur olan vatandaşlara yardımlarına devem ediyor.Türkiyeyi etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Anda Kardeşe Vefa Derneği yaklaşık bir buçuk aydır işini kaybetmiş, mağdur olmuş vatandaşların yardımına koşuyor.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Korona virüs Covid-19 salgını kapsamında mağdur olan vatandaşlara yardımlarına devem ediyor.
Türkiyeyi etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle Anda Kardeşe Vefa Derneği yaklaşık bir buçuk aydır işini kaybetmiş, mağdur olmuş vatandaşların yardımına koşuyor. Dernek, ihtiyaç sahiplerini belirlerken muhtarlıklar, valilik ve kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma vakıfları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak yardımlarını sürdürüyor. Aynı zamanda Vefa Sosyal Destek gruplarında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların da yardımına koşulurken, şu ana kadar 500 ün üzerinde aileye erzak ve nakit yardım götürüldü. Anda Kardeşe Vefa Derneği, yardım ettiği aile sayısını ise Ramazan ayı boyunca bin aileye çıkarmayı hedefliyor.

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