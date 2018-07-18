SPOR

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan Anderson Talisca hızlı başladı ve ilk maçında 3 gol attı. Talisca'nın Guangzhou'daki bu performansı hem Çin'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan Anderson Talisca, yeni ligine çabuk alıştı. Brezilyalı yıldız 3 gol birden kaydetti

Çin Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou Evergrande ile Dan Petrescu'nun ekibi Guizhou Zhicheng kozlarını paylaştı. Guangzhou Evergrande karşılaşmada 4-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibinin 3 golünü atan Anderson Talisca ilk maçında hat-trick yaparak kalitesini gösterdi. Yıldız oyuncu diğer golün de asistini yapan isim oldu. İlk golü kafayla atan Talisca, ikinci golünü plase yaptı. Son golünde ise frikikten avladı

Alınan bu sonucun ardından Guangzhou Evergrande puanını 21'e yükselterek 4. sıraya yerleşti ve liderle arasındaki farkı üç puana indirdi.

DiZCsjlXkAAvR6S

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!
Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Guangzhou Evergrande

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Muğdat Çelik, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü

Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi

Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi

Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor yolunda...

Tarık Çamdal, Çaykur Rizespor yolunda...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

Anderson Talisca Guangzhou Evergrande'de çıktığı ilk maçta 3 gol attı!

Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!

Usain Bolt Central Coast Mariners kulübüyle 6 haftalık deneme sözleşmesi imzaladı!

Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!

Heimir Hallgrimsson İzlanda Milli Takımı'ndan ayrıldı!

Ajax Daley Blind ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Ajax Daley Blind ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Emmanuel Eboue'nin kundakçılık nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı!

Emmanuel Eboue'nin kundakçılık nedeniyle tutuklandığı ortaya çıktı!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.