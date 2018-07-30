Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'in transferiyle ilgili finansal detaylar ortaya çıktı.
Ghana Guardian gazetesinde çıkan haberde; Fenerbahçe'nin kiralama ücretine yer verilmezken, satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Ayrıca, Andre Ayew'in Swansea City'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de yıllık 3.2 milyon euro ücret alacağı yazıldı.
Fenerbahçe ile Swansea City arasındaki görüşmelerde Ayew'in babası Abedi Pele'nin de özel bir rolü olduğu ve Galler kulübünü kiralama için ikna ettiği bilgisi verildi.
Andre Ayew'in 6 ay önce 22.5 milyon Euro'ya Swansea tarafından transfer edildiği belirtilerek, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunun makul olduğuna değinildi.
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