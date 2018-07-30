SPOR

Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu iddia edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.07.2018 23:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'i 15 milyon Euro opsiyonu kullanarak transfer edebileceği öne sürüldü. Ayew'in Fenerbahçe'den aldığı maaşın da 3.2 milyon euro olduğu belirtildi.

Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Swansea City'den kiraladığı Andre Ayew'in transferiyle ilgili finansal detaylar ortaya çıktı.

Ghana Guardian gazetesinde çıkan haberde; Fenerbahçe'nin kiralama ücretine yer verilmezken, satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Ayrıca, Andre Ayew'in Swansea City'de olduğu gibi Fenerbahçe'de de yıllık 3.2 milyon euro ücret alacağı yazıldı.

Fenerbahçe ile Swansea City arasındaki görüşmelerde Ayew'in babası Abedi Pele'nin de özel bir rolü olduğu ve Galler kulübünü kiralama için ikna ettiği bilgisi verildi.

Andre Ayew'in 6 ay önce 22.5 milyon Euro'ya Swansea tarafından transfer edildiği belirtilerek, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonunun makul olduğuna değinildi.

PARTNERHücreden mega yataHücreden mega yata
Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!
Philip Cocu Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'ini belirledi!Philip Cocu Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'ini belirledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe andre ayew

En Çok Okunan Haberler

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adnan Oktar ile ilgili yorumda bulunduğu iddiasına flaş cevap: O komşu başkası!

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

Antalyasporlu oyuncular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Tarık Çamdal ve Sercan Yıldırım gündemimizde yok

Süper Lig'de flaş transfer!

Süper Lig'de flaş transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu iddia edildi!

Andre Ayew'in satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu iddia edildi!

Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!

Acun Ilıcalı: FB TV konusunda Fenerbahçe'yle çalışmalar yapabiliriz!

Philip Cocu Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'ini belirledi!

Philip Cocu Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'ini belirledi!

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!

Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor

Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: Gerçek borç 429 milyon Euro

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a cevap: Gerçek borç 429 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.