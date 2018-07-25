SPOR

Andre Ayew resmen Fenerbahçe'de (Andre Ayew kimdir?)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Andre Ayew resmen Fenerbahçe'de (Andre Ayew kimdir?)

Fenerbahçe, Andre Ayew'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

ANDRE AYEW KİMDİR?
Gana asıllı Andre Ayew 1989 Fransa'da doğdu. Futbola 1860 Münih takımının altyapısında başladı. 1998'e kadar burada top oynayan Ayew, 1999'da Gana'da babasının sahip olduğu Nania kulübünde top koşturmaya devam etti. 6 yıl burada top oynayan 28 yaşındaki futbolcu 2005 yılında Fransa'ya geri döndü ve Marsilya alyapısına gitti.

Burada 2007 yılında profesyonel olan Ayew beklediğini bulamadı ve 2008'de Lorient'e, 2009'da ise Arles'e kiralandı.2010 yılında tekrar Marsilya'ya dönen başarılı futbolcu takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu. Sergilediği futbolla büyük kulüplerin dikkatini çeken Ganalı futbolcu. Marsilya forması altında 209 maçta 60 gol ve 25 asist üretti.

2015 yılında Swanse City'e bonservissiz transfer olan Andre Ayew bir yılın ardından 24.1 milyon bonservis bedeliyle West Ham United'a transfer oldu ama beklenen performansı sergileyemedi. 2018'İn Ocak ayında Swansea eski öğrencisi için 22,8 milyon geri ödeyerek takıma dahil etti.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)
Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talipFenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
andre ayew Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 30 milyon Euro

Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Sakaryaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anlaşıldığı üzere, her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir performansı yok, kısacası tam fenevlik...
bırakın bu ayewleri felan yaaa!!! sokağa atılan milyon eurolar!!!!
Diğer Haberler
Andre Ayew resmen Fenerbahçe'de (Andre Ayew kimdir?)

Andre Ayew resmen Fenerbahçe'de (Andre Ayew kimdir?)

BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)

BBC: Andre Ayew, Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere (Andre Ayew kimdir?)

Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Fenerbahçe'nin istediği Andre Ayew'e Celtic de talip

Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı

Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı

Fernandao transferindeki ilginç detay ortaya çıktı!

Fernandao transferindeki ilginç detay ortaya çıktı!

Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

Fenerbahçe, Ali Koç'un bahsettiği üç transferi duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.