Andy Murray ameliyat edildi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastane odasında çekilen fotoğrafına yer veren Britanyalı tenisçi Andy Murray, "Londra'da dün sabah kalçamdan operasyon geçirdim. Artık kalçamda metal bir protez var. Biraz yıpranmış hissediyorum ama umarım kalçamdaki ağrılar son bulacak" ifadesini kullandı.
Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak sakatlığı sonrası dünya sıralamasında 225. basamağa gerileyen Murray, Avustralya Açık'ın katıldığı son turnuva olabileceğini açıklamıştı.
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