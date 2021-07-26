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Angelina Jolie-Brad Pitt davası yeniden başlıyor!

26.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Brad Pitt ile eski eşi Angelina Jolie'nin beş yıldır süren çocuklarının velayet davasında flaş bir gelişme yaşandı. Ortak velayet kararı alan hakim, mahkeme tarafından görevden alındı.

Angelina Jolie-Brad Pitt davası yeniden başlıyor!

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt'in beş yıldır süren velayet davası sona ermişti. 18 yaşından küçük beş çocuğun ortak velayetini talep eden ABD'li aktör, davadan zaferle çıkmıştı.

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Hukuk mücadelesine devam eden Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

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HAKİM GÖREVDEN ALINDI!

46 yaşındaki oyuncunun bu talebi üzerine harekete geçen California mahkemesi, Angelina Jolie'yi haklı buldu ve "Bu ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına neden oluyor" açıklamasıyla hakimi görevden aldı.
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Yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte velayet davası yeniden görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
Angelina Jolie Brad Pitt
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