Anıl Karaer'den top toplayıcı çocuğa skandal hareket!

Ankara Keçiörengücü ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede futbolseverlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı. Bu vuruşun ardından top toplayıcı çocuğa bir de küfür eden Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu davranışıyla hakemden direkt kırmızı kart gören Anıl Karaer oyun dışında kalırken, sosyal medyada tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler yapıldı.

