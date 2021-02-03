ANKA ile sağlık hizmetleri her yerde

ANKA Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri ile tedavisini istediği yerde sürdürmek isteyen hastalar için ihtiyaç duyulan branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti vermeye başladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi uzman hekim kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sağlık ihtiyaçları konusunda güvenilir ve özenli çözümler üretmeye devam ediyor. Tedavisini evde, iş yerinde ya da dilediği yerde sürdürmek isteyen hastalar, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi’nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilecek. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Uzman Dr. Av. Cengiz Bayram, Evde Sağlık Hizmeti ile ilgili bilgi vererek, ”Hastanemiz, Evde Sağlık Hizmetleri ile mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek hastalara dilediği yerde ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti sunmaktadır. Yani, yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen, hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmak istemeyen hastaların bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlıyoruz. Kişiye özel tedavi ve bakım planı oluşturuyor ve teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte hastalarımıza kesintisiz, kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hekimlerimiz ihtiyaç duyulması halinde alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenliyor, ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uyguluyor, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar konusunda kontrol ve takipleri yapıyor. Diğer yandan hemşirelerimiz evde enjeksiyon, evde ilaç uygulama, sonda takılması, örnek alma (kan, tükürük, idrar, gaita) pansuman, uzun süre yatarak tedavi edilenlerde görülen yatak yarası bakımı, evde serum uygulaması, evde aşı uygulaması, yara bakımı, lavman uygulaması, sütur alma, damar yolu açma, çıkartma, infüzyon hizmetleri, EGK Çekimi, Port İğnesi Değişimi gibi tüm hemşirelik hizmetlerini veriyor. Fizyoterapistlerimiz ise, fizyoterapi tekniklerini ve egzersiz tedavisi ile hastalarımızı mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız yaşama kavuşturmayı hedefliyor. Yeni doğum yapmış anneler için de, evde hemşirelik hizmeti kapsamında anne bakımı ve eğitimi, prematüre bebek bakımı hizmeti, yenidoğan bebek bakımı ve takibi yapıyoruz. Diyetisyenimiz beslenme konusunda destek hizmeti sunarken, donanımlı medikal ekibimiz ile de 7 gün 24 saat ambulans hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep’te, ANKA Hastanesi tarafından başlatılan evde PCR testi uygulaması sokağa çıkma yasağı olan günlerde de devam ediyor. Vatandaşların 05331557630 numaralı aramasının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor" şeklinde konuştu.

Evde ya da iş yerinde sağlık hizmeti almak isteyen kişilerin ANKA Hastanesi’nin 05331557630 numaralı telefonunu aramasının yeterli olduğunu dile getiren Dr. Bayram, “Çağrı merkezi görevlimiz hizmet talep eden kişi ile görüşerek ön bilgilerini alıyor. Görüşmenin ardından hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak sağlık hizmetini belirliyor, hasta ve hasta yakınlarının isteklerini göz önünde bulundurarak hastanın evde bakım planını oluşturuyoruz. Ardından da hasta için oluşturduğumuz bakım planı doğrultusunda hastaya hizmet için ekip yönlendiriyoruz" diye konuştu.



