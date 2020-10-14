ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine dikkat çekmek isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanları pembe kıyafetler giydi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çeken sağlık çalışanları elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini anlattı.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle meme kanserine dikkat çekmek isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanları pembe kıyafetler giydi. Pembe kıyafetler giyip, pembe kurdele takan sağlık çalışanları açılan stantta meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma konularında hasta ve hasta yakınlarına bilgi verdi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhise vurgu yapan Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık görevlileri erken teşhiste önemli olan elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini de anlattı.

Meme kanseri ile mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturmak için kurulan standı ziyaret edenlere, bilgilendirici broşürlerin yanı sıra meme kanserini simgeleyen pembe kurdele ve balon dağıtıldı. Meme kanserinde en önemli şeyin erken teşhis olduğunu dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Her kadının her ay kendi kendine elle meme kontrolü yapması erken teşhiste hayati önem taşımaktadır. 40 yaşından sonra ise her kadının yılda bir kez düzenli olarak meme muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir. Yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma oranı artmaktadır. Özellikle 1’inci derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü olan ve daha önce meme kanseri tedavisi olmuş kadınlarda meme kanserine yakalanma riski vardır. Meme kanserinin gelişiminde, genetik, çevresel, hormonal, sosyo-biyolojik ve psikolojik etkenler gibi kişiden kişiye farklılık gösteren birçok faktör etken olsa da, aslında tüm kadınlar meme kanseri riski taşımaktadır. Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde son 20 yıldır çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bu nedenle meme tetkikleri düzenli olarak yapılması ve erken teşhis ile meme kanseri artık tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır” diye konuştu.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı “nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı.

