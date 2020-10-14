YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi

ANKA’da meme kanserine dikkat çekildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.10.2020 09:15 | Son Güncelleme

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine dikkat çekmek isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanları pembe kıyafetler giydi.

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan meme kanserine dikkat çekmek isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanları pembe kıyafetler giydi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çeken sağlık çalışanları elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini anlattı.
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” nedeniyle meme kanserine dikkat çekmek isteyen Gaziantep Özel ANKA Hastanesi çalışanları pembe kıyafetler giydi. Pembe kıyafetler giyip, pembe kurdele takan sağlık çalışanları açılan stantta meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma konularında hasta ve hasta yakınlarına bilgi verdi. Meme kanserinin tedavisinde erken teşhise vurgu yapan Gaziantep Özel Anka Hastanesi sağlık görevlileri erken teşhiste önemli olan elle muayenenin nasıl ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini de anlattı.
Meme kanseri ile mücadele kapsamında toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturmak için kurulan standı ziyaret edenlere, bilgilendirici broşürlerin yanı sıra meme kanserini simgeleyen pembe kurdele ve balon dağıtıldı. Meme kanserinde en önemli şeyin erken teşhis olduğunu dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Her kadının her ay kendi kendine elle meme kontrolü yapması erken teşhiste hayati önem taşımaktadır. 40 yaşından sonra ise her kadının yılda bir kez düzenli olarak meme muayenesi ve mamografi yaptırması gerekmektedir. Yaş ilerledikçe meme kanserine yakalanma oranı artmaktadır. Özellikle 1’inci derecede akrabalarında meme kanseri öyküsü olan ve daha önce meme kanseri tedavisi olmuş kadınlarda meme kanserine yakalanma riski vardır. Meme kanserinin gelişiminde, genetik, çevresel, hormonal, sosyo-biyolojik ve psikolojik etkenler gibi kişiden kişiye farklılık gösteren birçok faktör etken olsa da, aslında tüm kadınlar meme kanseri riski taşımaktadır. Meme kanserinin teşhis ve tedavisinde son 20 yıldır çok önemli gelişmeler kaydedildi. Bu nedenle meme tetkikleri düzenli olarak yapılması ve erken teşhis ile meme kanseri artık tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır” diye konuştu.
“Meme Kanseri Farkındalık Ayı “nedeniyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller ve meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Ceyhun, "Asım Gündüz eski haline dönmeli"
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Başkan Şerifoğulları, yapımı süren projeleri yerinde inceledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Sivasspor’dan Hastayspor’a geçmiş olsun mesajı
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Ataşehir'de çocuk parkında erkek cesedi bulundu
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı
Babasıyla tartışan genç eve zarar verip kuzenini rehin aldı

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:22
İkindi
15:31
Akşam
18:03
Yatsı
19:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Ayaz Eczanesi
Sehitkamil
Gökçe Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Barlas Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
Polis hırsızlara göz açtırmıyor: 3 gözaltı
Hasbro World birbirinden eğlenceli oyunları ile SANKO PARK’ta
Hasbro World birbirinden eğlenceli oyunları ile SANKO PARK’ta
Felçli 3 Çocuk Annesine Akülü Araç
Felçli 3 Çocuk Annesine Akülü Araç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.