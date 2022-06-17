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Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısı

17.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bugün öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Çorum genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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