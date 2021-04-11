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Ankara Derbisi Ankaragücü'nün!

11.04.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşme hattını yakından ilgilendiren Ankara Derbisi'nde Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaştı. Ankaragücü, rakibini 2-1 yenerek 3 puana ulaşan taraf oldu.

Ankara Derbisi Ankaragücü'nün!

Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni ağırladı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Ankaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Emre Güral ve 70. dakikada kendi kalesine Arda Kızıldağ attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 75. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Ankaragücü'nün 22. dakikada Badji ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından son 3 maçından 2. galibiyetini alan Ankaragücü, 36 puanla 13. sırada yer aldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 31 puanla 19. sırada yer buldu.

Ankaragücü, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise Sivasspor'u ağırlayacak.

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Gençlerbirliği
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