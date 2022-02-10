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Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri

10.02.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri

Ankara Devlet Opera ve Balesi 3Basses grubu, "Sevgililer Günü" konseriyle Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, müzikallerden çok sesli türkülere uzanan örneklerle operanın ve klasik müziğin seçkin eserleri, 14 Şubat'ta izleyicilere sunulacak.

Ödüllü sanatçılar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş'ın bir araya geldiği 3Basses grubu, teatral performanslarıyla da seyirciye keyifli zamanlar yaşatmak için sahne alacak.

Özellikle operayı ve çok sesliliği tanıtmaya, sevdirmeye ve yaymaya yönelik amaçlarını, basların penceresinden gerçekleştirmeye çalışan, repertuvarlarında yerelden ulusala ve evrensele farklı renkler oluşturmayı amaçlayan gruba, piyanist Diego Moccia da sahnede eşlik edecek.

Sanatseverler, konser biletlerini Ankara Devlet Opera ve Balesi gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edebilecek.

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