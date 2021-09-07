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Ankara Güvenpark'ta göçük meydana geldi

07.09.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Güvenpark'ta göçük meydana geldi

Başkentin simge parklarından Kızılay Güvenpark'ta meydana gelen göçükte yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu.

Güvenpark içinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Park içindeki yürüyüş alanında yaşanan göçük sonucu yaklaşık 10 metre genişliğinde çukur oluştu. Göçükte ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğün meydana geldiği alan şeritlerle kapatıldı. Vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Göçüğün nedeninin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

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