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Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

04.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

Ankara Kalkınma Ajansından Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna destek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre, genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, cankurtaranlıkla ilgili uluslararası doküman ve eğitim materyallerine erişim konusu da görüşüldü.

Cahit Çelik, 2023'te hem cankurtaranlıkla ilgili doküman ve uluslararası eğitim materyallerine erişim hem de bu çalışmaların bütçesiyle ilgili federasyona destek sağlayacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, cankurtaranlığın uluslararası seviyeye çıkarılması için çözüm önerilerinin sunulması ve karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

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