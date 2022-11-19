ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü ile Denizlispor Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geliyor. Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı saat 13.30 itibarıyla başladı. İşte Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı hakkında detaylar...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 13.30'da karşı karşıya gelecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA.

Ankara Keçiörengücü Denizlispor maçı TRT Avaz, Bein Sports Max 1 kanallarından saat 13:30'da canlı yayınlanacak ve TRT Avaz kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecdek.



