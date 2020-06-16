Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 13'ü yakalandı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Şüpheliler hakkında, ByLock'un yanı sıra Bank Asya, örgütle bağlantılı iş yerlerine ilişkin sigorta kaydı, terör örgütünün tepe yönetimiyle irtibat ile ifade ve teşhise yönelik deliller bulunduğu öğrenildi.

