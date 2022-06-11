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Ankara Valiliğinden "kuvvetli sağanak" uyarısı

11.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliğinden "kuvvetli sağanak" uyarısı

Ankara Valiliği, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik düzenli uyarıların yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün meydana gelen kuvvetli yağışların, bu gece yarısından sonra da ilimiz genelinde etkili olacağı yönündeki son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle bir kez daha vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılmaları ihtiyacı doğmuştur."

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