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  4. Ankara’da 15 yaşındaki çocuk sırtından bıçakladığı ablasını öldürdü

Ankara’da 15 yaşındaki çocuk sırtından bıçakladığı ablasını öldürdü

İHA İHA
07.05.2024 12:28
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Ankara’da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı.

Ankara’da 15 yaşındaki çocuk sırtından bıçakladığı ablasını öldürdü

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan abla hayatını kaybederken, saldırgan kardeş gözaltına alındı.

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak’ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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