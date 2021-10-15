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Ankara'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

15.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

​Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-15 Ekim tarihlerinde 4 farklı çalışmada, 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şereflikoçhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alındı. Bunun üzerine bölgede yapılan araştırma sonucu biri çocuk 36 Afganistan ve 22 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin Ankara-Eskişehir kara yolunun Etimesgut ilçesi kesimindeki yol kontrol ve arama noktasında yaptığı iki çalışmada ise 1 Afganistan ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Jandarmanın Bala'daki çalışmalarında da 4'ü çocuk 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

- 31 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Öte yandan, Yenimahalle'de 13 Ekim'de Y.E.G'nin kaçak cep telefonlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 31 kayıt dışı cep telefonu ele geçirilirken şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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