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Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü

01.11.2021 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandığı eşini silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı

Ankara'da eski eşi tarafından silahla vurulup, bıçaklanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi Şehit Hasan Açıkbaş Caddesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Eve giren ekipler, Meltem Layıker'i (44) mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin (54) boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi. Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum." dediğini anlattı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.

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