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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

08.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 53 bin 853 paket kaçak sigara, 40 bin boş makaron, 5 bin 446 muhtelif eşya, 217 litre sahte alkollü içki, 200 sahte bandrol, 112 elektronik sigara, 106 puro, 100 litre etil alkol, 8 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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