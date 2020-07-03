Ankara'da kızını öldüren Harun Yıldız hakim karşısında

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'ı öldüren Harun Yıldız hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" talebiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Harun Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

Duruşma öncesi söz alan sanık avukatı, ailenin olay nedeniyle zarar görmesinin söz konusu olduğunu, bu nedenle genel ahlak hükümlerinin göz önünde bulundurularak yargılamanın tamamının ya da bir kısmının kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, oy birliğiyle bu talebin reddine karar verdi.

Mahkeme Başkanı, sanık Yıldız'a üzerine atılı suçlamaları hatırlatarak, olay günü ve öncesinde neler yaşandığı sordu.

Yıldız, seyyar arıcılık ve bal satıcılığı işiyle ilgilendiğini, olaydan 7-8 gün önce de Giresun'da bulunduğunu söyledi. Ara sıra cep telefonundan müstehcen sitelere girdiğini, o gün de böyle bir sitede gezerken tesadüfen kızının resim ve videolarını gördüğünü ileri süren Yıldız, görüntüleri gördükten sonra şok geçirdiğini ifade etti.