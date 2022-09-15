Ankara'da Tek Pota Lise Basketbol 3x3 organizasyonu düzenlenecek.

Organizasyon, Türk Telekom'un sponsorluğu, Lokman Hekim Üniversitesi koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde Ankara'da yer alan liselerde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği organizasyona, okullarını temsilen beden eğitimi öğretmenleri de başvurabilecek.



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