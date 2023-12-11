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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca kaç yaşında? Çaykur Rizespor maçında büyük olay!

11.12.2023 22:33 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçında maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Futbolseverler 'Ankaragübü başkanı Faruk Koca' ekranını yoğun bir şekilde sorguluyor. Faruk Koca Twitter hesabı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca kimdir? Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca kaç yaşında? Çaykur Rizespor maçında büyük olay!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili aramalar yoğunluk kazandı. MKE Ankaragücü'nün ÇAykur Rizespor ile karşılaştığı maçta hakeme sinirlenen Ankaragücü Başkanı Faruk , maçın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu görüntüler sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı. İşte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile ilgili merak edilenler...

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü takımının başkanıdır. Lise mezunu olduğu bilinen Koca aynı zamanda siyasetçidir.

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Spor ve siyaset dünyasının tanınan ismi Faruk Koca evlidir, Koca'nın 4 çocuğu vardır. Faruk Koca Derekışla, Bala, Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1964 yılında doğan Koca 59 yaşındadır.

HAKEM HALİL UMUT MELER'İ YUMRUKLADI

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle sahaya girerek orta sahadaki hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak yere düşürdü. Halil Umut Meler'in sol gözü şişti.

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Çaykur Rizespor 90+7’de attığı golle Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ardından sahaya giren bir kişi maçın hakemi Halil Umut Meler’i darp etti.

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