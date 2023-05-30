SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

30.05.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşması heyecanı sürüyor. Sarı Kırmızılılar, hükmen galip olacağı Hatayspor karşılaşmasının puanları da eklendiğinde 82 puanı olacak. Sarı Kırmızılılar Başkent ekibiyle gerçekleşecek maç sonrası son mücadelesini Fenerbahçe ile yapacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı araştırılıyor. Peki Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Ziraa Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada Hakem Volkan Bayrslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçının canlı ekrana geleceği kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana gelecek.

ANKARA GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü muhtemel 11'ler: Gökhan, Mujakic, Atakan, Arda, Kitsiou, Djokanovic, Malcuit, Hanousek, Beridze, Ali Sowe, Milson

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

Ankaragücü, son 6 haftada tek yenilgisi olması halinde 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti.

Ankaragücü, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı henüz garantileyemedi.

URAS RADAKOVİC VE PEDRİNHO SAKAT!

Uros Radakovic ve Pedrinho'nun sakatlıkları sürüyor.

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati belli olacak.

GALATASARAY, 3 PUANLA DÖNMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.

Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezalı olduğu için maçta yer alamayacak.

ANKARAGÜCÜ VE GALATASARAY'IN İSTATİSTİK VE ANALİZLERİ

Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 Süper Lig karşılamasının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig karşılamasının 7'sinde devreye önde girmeyi başardı.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan

Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan

Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan

Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan

Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan

56

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de yılın oyuncuları açıklandı! İşte ligin en iyisi Türkiye'de yılın oyuncuları açıklandı! İşte ligin en iyisi
Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!
Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

En Çok Okunan Haberler

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Ersan Şen TT oldu! 'O zaman kapat programı'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

''Bu akşam çok enteresan bir gece olacak''

Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Karagümrük'ten ayrılan Pirlo futbolculuğa geri döndü! İşte yeni adresi...

Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...

Mesut Özil'in spor bakanı olabileceğini yazdılar...

Wanda Nara'nın sözleri herkesi şaşırttı! "Icardi'yi bırakın"

Wanda Nara'nın sözleri herkesi şaşırttı! "Icardi'yi bırakın"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Çocukları bile gözleri görmedi! Dönme dolapta cinsel ilişki skandalı...

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.