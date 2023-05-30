ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Ziraa Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada Hakem Volkan Bayrslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçının canlı ekrana geleceği kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana gelecek.

ANKARA GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü muhtemel 11'ler: Gökhan, Mujakic, Atakan, Arda, Kitsiou, Djokanovic, Malcuit, Hanousek, Beridze, Ali Sowe, Milson

Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

Ankaragücü, son 6 haftada tek yenilgisi olması halinde 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti.

Ankaragücü, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı henüz garantileyemedi.

URAS RADAKOVİC VE PEDRİNHO SAKAT!

Uros Radakovic ve Pedrinho'nun sakatlıkları sürüyor.

TAYLAN ANTALYALI'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati belli olacak.

GALATASARAY, 3 PUANLA DÖNMESİ HALİNDE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.

Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezalı olduğu için maçta yer alamayacak.

ANKARAGÜCÜ VE GALATASARAY'IN İSTATİSTİK VE ANALİZLERİ

Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 Süper Lig karşılamasının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig karşılamasının 7'sinde devreye önde girmeyi başardı.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan

Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan

Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan

Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan

Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan

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