ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak ekrana gelecek. Ziraa Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yolunda büyük bir öneme sahip olan karşılaşmada Hakem Volkan Bayrslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Ankaragücü Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. İşte Ankaragücü Galatasaray maçının canlı ekrana geleceği kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler...
Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak.
Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana gelecek.
Ankaragücü muhtemel 11'ler: Gökhan, Mujakic, Atakan, Arda, Kitsiou, Djokanovic, Malcuit, Hanousek, Beridze, Ali Sowe, Milson
Galatasaray muhtemel 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi
Ankaragücü, son 6 haftada tek yenilgisi olması halinde 33 haftayı 39 puanla düşme hattının 5 puan üzerinde geçti.
Ankaragücü, buna karşın Spor Toto Süper Lig'de kalmayı henüz garantileyemedi.
Uros Radakovic ve Pedrinho'nun sakatlıkları sürüyor.
Son antrenmanda takımla çalışan Taylan Antalyalı'nın durumu maç saati belli olacak.
Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.
Nicolo Zaniolo kırmızı kart cezalı olduğu için maçta yer alamayacak.
Ankaragücü'nün iç sahada oynadığı son 4 Süper Lig karşılamasının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.
Galatasaray deplasmanda oynadığı son 8 Süper Lig karşılamasının 7'sinde devreye önde girmeyi başardı.
Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan
Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan
Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan
Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan
Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan