Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel onbirler, canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başlıyor. 2311 gün sonra Süper Lig'e tekrar yükselen Ankaragücü, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı ağırlıyor. Sezon açılışlarında genellikle kazanan Galatasaray, sezon öncesi pek iyi görüntü vermedi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında üç puanla dönerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İsmail Kartal'ın yönetiminde Ankaragücü ise yıllar sonra çıktığı Süper Lig'de iyi bir başlangıç ile kalıcı olmayı amaçlıyor. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'da Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

SÜPER LİG'DE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY REKABETİ

Ankaragücü ve Galatasaray, Süper Lig'deki 95. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 59'unu kazanırken, sadece 17 maçta yenildi. Ankaragücü ve Galatasaray'ın ligde oynadığı son altı karşılaşmada taraflar 3’er galibiyet elde etti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Ankaragücü ile Süper Lig'de oynadığı 13 maçın hiçbirinde yenilmedi (11G 2B) ve son 8 maçını kazandı. Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray (181). Galatasaray'ın ise Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım Ankaragücü. Fatih Terim ve İsmail Kartal, teknik direktör olarak ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA KADRO DEĞİŞMEDİ!

Süper Lig yeni sezonuna Ankaragücü ile başlayacak Galatasaray'ın kadrosunda pek değişiklik olmadı. Geçen sezonun istikrarlı oyuncularını elinde tutan Galatasaray, forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yolları ayırdı. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City'ye dönerken performansı beğenilmeyen Yasin Öztürk ile sözleşme yenilenmedi.