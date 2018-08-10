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Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel onbirler, canlı anlatım)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.08.2018 08:08 | Son Güncelleme

Ankaragücü - Galatasaray maçı ile Süper Lig yeni sezonu heyecanı başlıyor. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk maçında lige yıllar sonra yeniden yükselen Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı muhtemel onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı anlatımı haberimizde. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel onbirler, canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Ankaragücü - Galatasaray maçı ile başlıyor. 2311 gün sonra Süper Lig'e tekrar yükselen Ankaragücü, geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ı ağırlıyor. Sezon açılışlarında genellikle kazanan Galatasaray, sezon öncesi pek iyi görüntü vermedi. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında üç puanla dönerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İsmail Kartal'ın yönetiminde Ankaragücü ise yıllar sonra çıktığı Süper Lig'de iyi bir başlangıç ile kalıcı olmayı amaçlıyor. Peki Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış maçında Süper Lig’in yeni ekibi MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak. Ankaragücü - Galatasaray maçının hakemi Ümit Öztürk. Yardımcı hakemler, Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir iken 4. hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu. Maç BeIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı yayın anlatımını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN ANLATIMI

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

MKE Ankaragücü, 2311 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de ilk karşılaşmasına yarın sahasında son şampiyon Galatasaray karşısında çıkacak. Başkent ekibi, 2011-2012 sezonunda, 7 Nisan 2012 tarihinde sahasında oynadığı maçta Kayserispor'a 5-0 yenilerek, Süper Lig'e veda etmişti. Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da Akhisarspor ile yapılan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo, MKE Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Hazırlık döneminde takımdan ayrı kalan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal da başkent deplasmanında forma giyemeyecek. Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Ankaragücü: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Thievy, El Kabir, Mokhtar, İlhan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Maicon, Carole, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Rodrigues, Eren

SÜPER LİG'DE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY REKABETİ

Ankaragücü ve Galatasaray, Süper Lig'deki 95. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 59'unu kazanırken, sadece 17 maçta yenildi. Ankaragücü ve Galatasaray'ın ligde oynadığı son altı karşılaşmada taraflar 3’er galibiyet elde etti. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Ankaragücü ile Süper Lig'de oynadığı 13 maçın hiçbirinde yenilmedi (11G 2B) ve son 8 maçını kazandı. Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray (181). Galatasaray'ın ise Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım Ankaragücü. Fatih Terim ve İsmail Kartal, teknik direktör olarak ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA KADRO DEĞİŞMEDİ!

Süper Lig yeni sezonuna Ankaragücü ile başlayacak Galatasaray'ın kadrosunda pek değişiklik olmadı. Geçen sezonun istikrarlı oyuncularını elinde tutan Galatasaray, forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yolları ayırdı. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City'ye dönerken performansı beğenilmeyen Yasin Öztürk ile sözleşme yenilenmedi.

Galatasaray, geçen sezon 2. yarısında kiralanan Yuto Nagatomo'nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter'den aldı. Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Muğdat Çelik'i renklerine bağlarken İngiltere'nin Everton kulübünden Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiraladı.

Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Transfer maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen Tarık Çamdal'dan takım bulması istenirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zora sokuyor.

Geçen sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Tolga Ciğerci ise sakat olduğunu öne sürmesi nedeniyle yurt dışı kampına götürülmedi. Sezon öncesi antrenmanlarında takımla çalışmayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.

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