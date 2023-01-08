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Ankaragücü, Kayserispor karşısında geri döndü! Galibiyeti Emre Kılınç getirdi...

08.01.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada Ankaragücü, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve iki maç aradan sonra 3 puan aldı. İşte maçtan detaylar...

Ankaragücü, Kayserispor karşısında geri döndü! Galibiyeti Emre Kılınç getirdi...

Son dakika haberleri: MKE Ankaragücü ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan ve her iki takımın da üst seviyede mücadele sergilediği maçta kazanan taraf Ankaragücü oldu.

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Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Anlaragücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Ali Sowe ve 63. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 15. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

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Bu skorun ardından iki maç aradan sonra galibiyet alan Ankaragücü, puanını 19'a yükseltti ve 12. sırada yer buldu. Mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Kayserispor ise 23 puanla 8. sırada kaldı.

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Ankaragücü gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Sivaspor'u konuk edecek.

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