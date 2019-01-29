Ankaragücü Michal Pazdan ve Hadi Sacko'yu kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekibi, transfer yasağının kaldırılmasının ardından Legia Varşova forması giyen Polonyalı milli stoper Michal Pazdan ve İngiltere Championship takımlarından Leeds United forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko'yu transfer etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sacko, başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Umarım ateşli taraftarımız ile Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere hep beraber taşırız." ifadelerini kullandı.

Pazdan bu sezon Legia Varşova ile 7 resmi maça çıkıp 1 gol kaydederken, Sacko ise sezona kiralık olarak formasını giydiği Las Palmas ile başladı ve bu takımda 5 maça çıktı.

