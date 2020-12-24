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Ankaragücü'nde tepki: "Kurallar değişti de haberimiz mi yok?"

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 24.12.2020 22:29 | Son Güncelleme

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü'nde tepki: "Kurallar değişti de haberimiz mi yok?"

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Beşiktaş'a karşı üstün olduklarını söyleyen Dalcı, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Oyunun hakkı bu değildi. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptı. Güçlü bir rakibe karşı oynuyorsun. Her anlamda domine ettik. Gol pozisyonunda futbol kuralları değişti de bizim mi haberimiz yok. Avantaj veriyor, oyuncu sonra pası verdi, sonra pardon deyip geri alıyor pozisyonu, avantajın avantajını veriyor. Ben anlamadım. Böyle bir pozisyon mu olur! Nerede el oluyor, nereden kullandırıyor. Biz mi futbolu biliyoruz? Buralara dikkat edilmeli. Hakemler saha içerisinde ne oluyor, bitiyor dikkat etmeli." dedi.

Beşiktaş'ta Ersin'in zaman geçirdiğini de söyleyen Dalcı, "Beşiktaş kalecisi 30 saniyede topu oyuna zor sokuyor. 1 kere uyarmaz mı! Eyvallah, yenildik. Hakemler bu işlere dikkat etmeli. Biraz daha hakkaniyetli olsunlar. Oyuncularım çok iyi oynadı. Mağlup oldu. Duran top dışında pozisyon vermedik, bizim 4-5 pozisyonumuz var. Önümüzdeki maça bakacağız, yapacak bir şey yok. Konumumuz itibariyle oynadığımız her rakip bizim için çok önemli. Her maç final gibi. Denizli maçı da bizim için bu maçlardan bir tanesi. Bu ligde kolay maç yok. Zorlu bir maç olacak. Kazanmak için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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