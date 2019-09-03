Ankaragücü'nde yeni hoca Metin Diyadin

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Teknik Direktörümüz Metin Diyadin katıldı" denildi.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullanırken, başkan Mehmet Yiğiner ise "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.
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