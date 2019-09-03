SPOR

Ankaragücü'nde yeni hoca Metin Diyadin

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 03.09.2019 18:32 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı. Ankara ekibi, tecrübeli çalıştırıcı ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Ankaragücü'nde yeni hoca Metin Diyadin

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Teknik Direktörümüz Metin Diyadin katıldı" denildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Ankaragücü gibi güçlü bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Umarım ateşli taraftarımızın desteği ile Ankaragücümüzü hak ettiği yerlere getiririz" ifadelerini kullanırken, başkan Mehmet Yiğiner ise "Deneyimli teknik direktör Metin Diyadin ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor 300 yıldır ayakta! Nasıl yapıldığını kimse çözemiyor
Ankaragücü'nden kötü haberAnkaragücü'nden kötü haber
Ankaragücü transfer bekliyorAnkaragücü transfer bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü metin diyadin

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Başakşehir, 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

Başakşehir, 15 futbolcuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe'ye yeni sponsor

O hakem hakkında flaş karar!

O hakem hakkında flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

''Burada olmaktan çok mutluyum''

''Burada olmaktan çok mutluyum''

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü'nde yeni hoca Metin Diyadin

Ankaragücü yeni hocasını buldu

Ankaragücü transfer yasağının kaldırılamadığını açıkladı

Ankaragücü'nden kötü haber

Adnan Erkan: Transfer tahtasının açılması için çalışmalar olumlu ilerliyor

Ankaragücü transfer bekliyor

Tiago Pinto: Ankaragücü'ne dönmemdeki en büyük etkenlerden biri taraftar

Pinto'dan taraftara çağrı

Mehmet Yiğiner: Hoca ihtiyacı varsa hoca alacağız

Ankaragücü'nden hoca açıklaması

Ankaragücü'nün ilk 10 iddiası

Ankaragücü'nün ilk 10 iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.