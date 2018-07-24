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Ankaragücü'nden çok sert Melih Gökçek açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü Kulübü'nün hışmına uğradı.

Ankaragücü'nden çok sert Melih Gökçek açıklaması

Twitter'dan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile ilgili çeşitli paylaşımlar yapan Gökçek'e Başkent kulübü resmi sitesinden çok sert bir dille yanıt verdi.

İşte Ankaragücü resmi sitesinden yapılan o açıklama:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarını Ankara halkı yerine yakınlarına kullandıran, Ankaragücü ve Osmanlıspor’u küme düşürmekten başka futbolda hiç bir sportif başarı elde edemeyen, metal yorgunluğu nedeni ile Büyükşehir Belediye Başkanlığından zorunlu olarak evde dinlenmesi için emekli edilen, bu telkine rağmen gündemde kalabilmek için çareler arayıp sosyal medyada rotasını kaybetmiş gemi gibi sağa sola savrulan eski belediye başkanını muhatap almıyoruz."

melih-gokcek

MELİH GÖKÇEK NE DEMİŞTİ?
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü Gecekondu Grubu'nun kendisinden Yenikent Stadı'nı istediğini belirtirken, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in ise taraftarları şahsi menfaati için aleyhinde kışkırttığını ifade etmişti.

Melih Gökçek şu tweetleri atmıştı: "Dün Ankaragücü Gecekondu Grubu lideri Ali İmdat ve eski yöneticilerden Abdullah Karaata'nın beni ziyarete geldiklerini ve Ankaragücü'nün yeni stat bitene kadar Yenikent'te oynamasını taraftarlar adına talep ettiklerini size aktarmıştım.

Biz de Ankaragücü taraftarı için Yenikent'i vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiş ve Ankaragücü Yenikent'te oynayabilir diyerek sözlerimizi "Bunu tartışmaya gerek yok" diyerek noktalamıştık.

Ancak tweetlerimizi şöyle bitirmiştik: “Şunun bilinmesini isterim. Bizim için Ankaragücü seyircisinin yeri başka. Bu gelişmelerde Mehmet Yiğiner'in ne katkısı, ne gayreti yoktur. Yiğiner'in yapması gerekeni Ankaragücü taraftarı yapmıştır. Yiğiner'in Ankaragücü taraftarını devamlı aleyhimde şahsi menfaati için kışkırttığını söylemiştim."

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Anahtar Kelimeler:
melih gökçek ankaragücü Mehmet Yiğiner

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mehmet bey ağzına sağlık.Ne mal olduğunu tane tane sıralamış
Çok doğru tespit, kapak olmuş i. melih götçeke
BİR ALLAHIN KULU MAATAP ALIYORMU YEDİKLERİNİ KUSSUNLAR HELE AİLE BOYU AKP SAYESİNDE RAHAT BİR AKP GİTSİN HELE BAŞLARINA NE GELECEK
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