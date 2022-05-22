Ankara'nın bazı ilçelerinde musluklardan bulanık su aktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ASKİ Genel Müdürlüğü, İvedik-Polatlı içme suyu isale hattındaki arızanın onarımı sırasında şebekeye verilen suyun hava alması nedeniyle bazı ilçelerde musluktan bulanık su aktığını bildirdi. ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ise açıklamayı yetersiz buldu, "Hemşehrilerimiz büyük mağduriyet yaşıyor." ifadelerini kullandı.

ASKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İvedik-Polatlı içme suyu ana isale hattı imalatı sırasında 900 mm çapındaki ana iletim hattında arıza yaşandığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekiplerimizin anında müdahale ettiği arızanın onarımı esnasında şebekeye verilen suyun hava almasından kaynaklı sorun yaşanmıştır. Yaşanan bu sorun, kısa bir süre Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bir bölümünde abonelerimizin musluklarından bulanık su akmasına neden olmuştur. Bulanık su akışını ivedilikle sonlandırmak için şebeke hattı tahliye çalışmalarına başlanmış olup tahliye süreci devam etmektedir."

-Ünal: ASKİ'nin açıklamaları yetersiz

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal ise sosyal medya hesabından, musluktan akan bulanık suya ilişkin video paylaştı.

ASKİ'nin açıklamalarını yetersiz bulduğunu belirten Ünal, "Musluktan akan suya bakar mısınız... Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerimizden suların bulanık aktığına dair bir sürü şikayet mesajı aldım. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'nin konu hakkındaki açıklamaları da çok yetersiz. Hemşehrilerimiz büyük mağduriyet yaşıyor..." değerlendirmesinde bulundu.

