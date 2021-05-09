Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

SAMSUN/KASTAMONU (AA) - Samsun ve Kastamonu'da Anneler Günü'nde şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yaşayan başta şehit anneleri olmak üzere, engelli kadınlara ve engelli çocukları olan annelere "Anneler Günü" hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm annelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak şehit annelerimizin hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri var. Vatanımız için bir dakika bile tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli anneleri bizlerin başının tacıdır. Onlar bize şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu kapsamda Anneler Günü nedeniyle şehit annelerimizin yanında olmak, onları ziyaret etmek istedik. Onları mutlu etmek hepimizin boynunun borcudur. Yine ayrıca engelli çocukları olan ve engelli kadınlarımız da bizler için çok kıymetli. Engelli evlatlarını gözlerinden sakınan, onların bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için sabırla gayret gösteren fedakar annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum."