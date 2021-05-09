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Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

09.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

SAMSUN/KASTAMONU (AA) - Samsun ve Kastamonu'da Anneler Günü'nde şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yaşayan başta şehit anneleri olmak üzere, engelli kadınlara ve engelli çocukları olan annelere "Anneler Günü" hediyesi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm annelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak şehit annelerimizin hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri var. Vatanımız için bir dakika bile tereddüt etmeden canlarını feda eden şehitlerimizin kıymetli anneleri bizlerin başının tacıdır. Onlar bize şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu kapsamda Anneler Günü nedeniyle şehit annelerimizin yanında olmak, onları ziyaret etmek istedik. Onları mutlu etmek hepimizin boynunun borcudur. Yine ayrıca engelli çocukları olan ve engelli kadınlarımız da bizler için çok kıymetli. Engelli evlatlarını gözlerinden sakınan, onların bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için sabırla gayret gösteren fedakar annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum."

- Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllülerinden şehit annelerine çiçek

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerine çiçek verdi.

Kastamonu Genç Kızılay gönüllüleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu ile birlikte kent merkezindeki şehit annelerini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlere girmeyen ekipler, kapı kapı dolaşarak şehit annelerine çiçek, tatlı ve kolonya takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, AA muhabirine, şehit annelerini tek tek evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür eden Satıoğlu, "Şehit annelerimiz, şehit eşlerimiz, gazi eşlerimiz bu memleketin en fedakar insanları. Aziz vatanımız, memleketimizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, istiklalimiz, istikbalimiz için en değerli varlıklarını bu ülkeye feda ettiler. Bugün genç kardeşlerimizle beraber onların güzel ve anlamlı gününü kutladık. Annelerimiz ilgi, şefkat, unutulmamak istiyor. Onların gülen yüzünü görmek dualarını almak ayrı bir keyif. Biz onların dualarına, gönüllerine, gönüllerinde olmaya talibiz." dedi.

Kastamonu Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Hakan Sancaktaroğlu ise şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladıklarını belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Farklı duygular tattık. Bugün gittiğimiz annelerimizin gözlerindeki ışıltı bizleri mutlu etti. Kızılay ekibi olarak çok duygulandık." ifadesinde bulundu.

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anneler günü şehit Kastamonu Samsun

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