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Annesini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı şahsı bıçaklamıştı: 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

12.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da annesini rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi boynundan bıçaklayan 13 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaya ilişkin yeni ortaya çıkan görüntülerde ise yaralanan şahsın boynuna aldığı darbe sonrası yere düştüğü ve çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 10 Aralık’ta meydana gelen olayda, 13 yaşındaki O.Ş., daha önce annesini rahatsız ettiği iddia edilen A.K.’yi boynundan bıçaklayarak yaralamıştı. A.K. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, O.Ş. ve annesi R.Ş. (38) gözaltına alınmıştı. A.K.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan 13 yaşındaki çocuk emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, arbede yaşandığı, 13 yaşındaki O.Ş.’nin annesini rahatsız ettiği iddiasıyla A.K.’yi bıçakladığı ve şahsın boynuna aldığı darbeyle yere yığıldığı, vatandaşların da yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

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