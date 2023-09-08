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Antalya Akvaryum'da köpek balıkları arasında sonbahar temizliği

08.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Antalya Akvaryum'da görev yapan dalgıçlar, uçak batığı ve köpek balıklarının da yer aldığı dev tanklarda "sonbahar temizliği" etkinliği gerçekleştiriyor.

Konyaaltı ilçesinde konuklarına su altı dünyasının kapılarını açan komplekste, akvaryumlardaki temizlik çalışmaları dalgıçlar tarafından yapılıyor.

Çalışmaların ziyaretçilerden ilgi görmesi nedeniyle akvaryumlardaki temizlikler, belirli periyodlarda etkinlik olarak düzenleniyor.

"Uçak batığında sonbahar temizliği" etkinliğinde dalgıçlar, köpek balıkları ve vatozların olduğu ana tanka oto yıkama fırçası, cam temizleme bezi ve hortumla dalış yaptı. Ziyaretçilerin meraklı bakışları altında, tankta yer alan uçak batığının kanat ve pervanelerini temizleyen dalgıçlar, fotoğraf çeken ve video kaydı alan ziyaretçilere de poz verdi.

Köpek balıkları da zaman zaman dalgıçların yakınında yüzdü.

"EĞLENCELİ BİR GÖRSELLİKLE MİSAFİRLERİMİZİ MUTLU ETTİK"

Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, AA muhabirine, her yıl 1 milyona yakın misafir ağırladıklarını söyledi.

Ziyaretçilerin memnuniyeti için geniş bir kadroyla hizmet verdiklerini ifade eden Arık, personelin arasında 12 kişilik dalgıç ekibinin de yer aldığını belirtti.

Dalgıçların dip, kum, cam temizliği, obje ve dekorların bakımını yaptıklarını anlatan Arık, "Hedefimizde eğlence olduğu için arada bir küçük mizansenlerle misafirimizin dikkatini çekmek, çocuklarımızı eğlendirmek için de etkinlikler yapıyoruz. Bugünkü mizansenimiz sonbahar temizliğiydi. Nasıl arabamızı iç dış temizlik yaptırıyorsak, biz de bugün uçak batığımızda iç dış temizlik yapan dalgıçlarımızı paylaştık. Eğlenceli bir görsellikle misafirlerimizi mutlu ettik." diye konuştu.

Akvaryumun büyüyen ve devamlı gelişen bir organizma olduğunu dile getiren Arık, yıllardır 250 tür ve 10 bin canlı hedeflerini koruduklarını, 2023'te atak yaparak tür sayısını 300, canlı birey sayısını ise 15 bine ulaştırdıklarını söyledi.

"KORKU DOLU VE HEYECAN VERİCİ"

Dalgıçlardan Süleyman Söyleli de akvaryum tanklarının içinde beslenme, bakım ve tedavi işlerini yaptıklarını, akvaryumda yaşamın devam etmesi için önemli sorumlulukları olduğunu anlattı.

Köpek balıklarıyla dolu bir akvaryumda olmanın korku dolu ve heyecan verici olduğunu dile getiren Söyleli, işlerini severek yaptıklarını ve çalışma sırasında tüm güvenlik önlemlerini aldıklarını vurguladı.

Söyleli, akvaryumdaki çalışmalarının ziyaretçilerin ilgisini çektiğini, özellikle çocukların ilgiyle takip ettiğini belirterek, "Güzel ve keyifli bir iş yapıyoruz. Her an tehlikeyle burun burunayız ve bunun farkındayız. Ne kadar zor tarafları olsa da işimizi severek yapıyoruz." dedi.

Ailesiyle akvaryuma gezmeye gelen Mehmet Akbaş da etkinliği beğendiklerini, eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.

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