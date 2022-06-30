Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 59'uncusu 1-8 Ekim'de gerçekleştirilecek

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 1-8 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivali kapsamında "Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması" da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması'nın amacının edebiyatın nitelikli eserlerinin sinemaya uyarlanmasını teşvik ederek, yapımcıların yeni filmler üretmesine maddi ve manevi katkı sunmak olduğunu belirtti.

Sinema tarihindeki "Susuz Yaz", "Anayurt Oteli", "Gizli Yüz", "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Zübük", "Adı Vasfiye", "Hakkari'de Bir Mevsim", "Karılar Koğuşu", "Hababam Sınıfı", "Yılanların Öcü", "Vurun Kahpeye" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi birçok önemli filmin edebiyat uyarlaması olduğuna işaret eden Muhittin Böcek, sinemaya güçlü senaryolar kazandıracak böylesi yarışmanın ülkede ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.

Edebiyat çevresinin yoğun ilgisini çekmesi beklenen Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması, sinema ve edebiyatı buluşturarak, her iki alan için de verimli bir ortam yaratmayı amaçlıyor. Yarışmaya katılacak senaryonun, 31 Aralık 2022'den önce Türkiye'de basılmış bir eserden uyarlanmış olması ve her iki eserin sahibinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Daha önce filme çekilmiş ya da tiyatro oyunu olarak sahnelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmeyecek.

- En iyi senaryoya 80 bin lira ödül

Katılımcı kendi eserinden yola çıkıp bir senaryo yazarak yarışmaya başvurabilecek. Eğer başka bir yazarın eserinden faydalanacak ise mutlaka eserin yazarından ya da yasal temsilcilerinden yazılı onay alması ve bu onayı başvuru ile birlikte yollaması gerekiyor. Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2022 olan Altın Portakal Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nda, "En İyi Senaryo Ödülü" 80 bin lira, "Jüri Özel Ödülü" 40 bin lira olarak belirlendi.

Eserin yazarı ile senaryo yazarı farklı kişilerse para ödülü ikisi arasında eşit olarak paylaştırılacak. Yarışmanın sonuçları, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 1 Ekim'de gerçekleştirilecek olan açılış töreninde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yapacağı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

