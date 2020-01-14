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  4. Antalya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında

ANTALYA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 36’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.Kurulduğu günden bugüne gazetecilik mesleğinin sorunlarının çözümü ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra Antalya’nın ve ülkenin önemli projelerine paydaş olarak da öne çıkan Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 36’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.Konuya ilişkin AGC’den yapılan açıklamada, "Yüklendiği misyonu ve gerçekleştirdiği vizyon projelerle ülkenin saygın cemiyetleri arasında yer alan AGC, mesleki örgüt olmanın yanı sıra, turizm, tarım ve ticarette öncü olmuş bir kentin sorumluluk bilinci ile yoluna devam ediyor.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 36’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Kurulduğu günden bugüne gazetecilik mesleğinin sorunlarının çözümü ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra Antalya’nın ve ülkenin önemli projelerine paydaş olarak da öne çıkan Antalya Gazeteciler Cemiyeti, 36’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.
Konuya ilişkin AGC’den yapılan açıklamada, "Yüklendiği misyonu ve gerçekleştirdiği vizyon projelerle ülkenin saygın cemiyetleri arasında yer alan AGC, mesleki örgüt olmanın yanı sıra, turizm, tarım ve ticarette öncü olmuş bir kentin sorumluluk bilinci ile yoluna devam ediyor. AGC, dış ülkelerdeki meslektaşlarımızla gerçekleştirdiği partnerlik projeleri çerçevesinde hem mesleğimizin hem de bir dünya kenti olan Antalya’nın gelişimine ve tanıtımına katkı koyuyor, ülkemiz ve kentimiz yararına ortaya konulan projelerdeki partnerliğiyle de kamu yararına önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Her geçen gün büyüyen Antalya Gazeteciler Cemiyeti, bugüne kadar hayata geçirdiği birçok projenin sürdürülmesi noktasında ciddi çabalar göstermektedir. Eğitim gören çocuklarımıza verdiğimiz bursların yanı sıra Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu’nda da mesleki örgüt çatısı olarak önemli görev üstlenmektedir. AGC, meslektaşları için sağlık projeleri, eğitim projeleri, sportif faaliyetler, sosyal faaliyetler gibi etkinlikler düzenlemekte, önemli projelerde kentimizin STK temsilcileri, üniversiteler ve kamu kurum kuruluşları ile omuz omuza çalışmaktadır" denildi.
Geleneksel Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışmasının titizlikle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Meslektaşlarımızın emeklerinin ödüllendirilmesi devam ettirilmektedir. Kuruluşundan bu yana gazetecilerin sorunlarına her zaman sahip çıkan Antalya Gazeteciler Cemiyeti, bundan sonra da mesleki saygınlığımızın yeniden kazanılması için her türlü çabayı gösterecektir. Basın özgürlüğü evrensel normlara göre halkın gerçekleri öğrenme, bilgilenme hakkı vardır. Türkiye’de haber akışının engellendiği, medyada haberlerin gizlendiği, istenmeyen haberlerin üzerinin örtüldüğü, görmezden gelindiği bir ortamda halkın gerçekleri öğrenemeyeceği, ilgilenemeyeceği açıktır. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye’de basın maalesef özgür değildir. Bu nedenle de ‘özgür bir medya ortamının yolu gazetecilerin örgütlülüğüyle mümkündür. Bu örgütlerden birisi de AGC’dir ve 36 yıldır aynı misyonla çalışmalarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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