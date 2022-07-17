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Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

17.07.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yolunda akşam saatlerinde başlayan tatil dönüşü trafik yoğunluğu devam ediyor.

Başta Antalya ve ilçelerinde tatilini tamamlayarak dönüşe geçen vatandaşlar, Konya girişinde 1 kilometreye varan araç kuyruğu oluşturdu.

Şehir giriş çıkışları ile kavşaklarda sayıları artırılan polis ekipleri sürücülere yollarda kontrollü geçiş yaptırarak yardımcı oluyor.

Özellikle Konya - Antalya yolu ile Konya - Ankara yolunda yaşanan yoğunluk saatler gece yarısına yaklaşmasına rağmen sürüyor.

Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu

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