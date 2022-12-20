Antalya Valisi Yazıcı, Kumluca'daki sel sonrasında yürütülen çalışmaları inceledi

İlçede 11 Aralık'ta kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selin ardından hayat normale dönerken, bazı sera ve iş yerlerinde temizlik devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ilçede devam eden çalışmaları inceledikten sonra esnafa ziyarette bulundu, Kumluca Kaymakamlığında düzenlenen afet koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Toplantıya AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Kemal Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, selin ardından yürütülen çalışmalar, sonrasında yapılması gerekenler ile selden etkilenen vatandaşlara yapılan gıda, barınma gibi yardımlar ele alındı.

Gavur, Baysı ve Üleşik derelerinde meydana gelen taşkının sele dönüşmesi sonucu ilçe merkezinde çok sayıda ev, iş yeri, sera ve araçlarda hasar meydana gelmişti.

