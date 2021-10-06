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Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

06.10.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 10 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma ekipleri, fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan D.Y'nin ilçede olduğunu belirledi.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

D.Y'nin 30 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

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