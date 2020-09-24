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Antalya’da 20 bin haneye doğalgaz müjdesi

ANTALYA HABERLERİ  | 24.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Antalya’da bugün itibarıyla 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin haneye doğal gaz ulaştıran Enerya, yılsonuna kadar 206 km yeni şebeke imalatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.Enerya’nın faaliyet gösterdiği 10 ilden biri olan Antalya’daki son yatırımlarla bugün 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin hane doğal gaz ile buluşturuldu.

Antalya’da 20 bin haneye doğalgaz müjdesi

Antalya’da bugün itibarıyla 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin haneye doğal gaz ulaştıran Enerya, yılsonuna kadar 206 km yeni şebeke imalatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Enerya’nın faaliyet gösterdiği 10 ilden biri olan Antalya’daki son yatırımlarla bugün 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin hane doğal gaz ile buluşturuldu. Enerya, yıl sonuna kadar 206 km yeni şebeke imalatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hedef ile 20 bin yeni haneyi doğal gaz ile buluşturmayı planladıklarını söyleyen Enerya Antalya, Aydın ve Denizli’den Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, yeni yatırımlarla yıl sonunda Antalya’da 390 bin haneye ulaşmış olacaklarının altını çizdi.

"Antalya’daki toplam abone sayımızın 146 bin olmasını hedefliyoruz"
Yıl içinde Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı’nda yeni yatırım planladıklarını ve bu yatırımla toplam 206 km yeni şebeke imalatını gerçekleştirmeyi hedefledikleri aktaran Tulukcu," gerçekleştirdiğimiz hedef yatırımlarla Antalya’daki toplam abone sayımızın 146 bin olmasını hedefliyoruz. Enerya olarak tüm bölgelerde olduğu gibi Antalya bölgesinde de hedefimiz çok net, herkesin bu konfor ile yaşamını sürdürmesi" dedi.

"Doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi"
Doğal gazın konforunu tüm Antalyalıların yaşaması için her türlü iyileştirme çalışması yaptıklarını da belirten Tulukcu, "Bildiğiniz gibi doğal gaz demek şehre kazandırılan temiz hava, ısınmada konfor ve evin bütçesine katkı demek. Bunun yanında doğal gaz sağlık demek. Yaşadığımız pandemi süreci bize zararlı virüslerden korunabilmek ve ev içi sağlığımızı da korumamız için önemli bir sınav oldu. Bildiğiniz gibi Antalya kış aylarında birçok alternatif ısınma sistemi kullanıyor. Uzmanlar, bu sistemlerin bazılarının mekan içerisindeki havayı devir daim ettiği için sağlıksız olduğu konusunda açıklamalarda bulunuyor. Bu yönden baktığımızda da doğal gaz en sağlıklı ısınma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında hem abonelerimiz hem de hedef abonelerimiz için saha çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca sayaç okumalarını mevzuata uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda abonelerimize, toplu alanlara çıkmadan işlemlerini yürütebilmeleri adına internet sitemizde yer alan online işlemler ve çağrı merkezimizden abonelik işlemlerini gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Müşteri Hizmetleri Ofislerimiz üzerinden hizmet almak isteyen abonelerimize ise en güvenli şekilde hizmet vermek amacıyla bu noktalardaki hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıklığını artırdık. Aynı zamanda şebekelerimizi büyütürken inovatif ve teknolojik gelişmelerle birlikte insanların hizmet beklentilerinin değiştiği deneyim çağında yüzde 100 müşteri memnuniyetini de odak noktamıza alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki sürecin en başından bu yana olduğu gibi İçişleri Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) alacağı tüm kararlara uymaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

“Doğal gaz kullanımı ile ev ekonomisine katkı sağlamak mümkün”
Verimli ve güvenli doğal gaz kullanımı konusunda önemli bilgiler de paylaşan Tulukcu, binalardaki ısı kayıplarının verimliliği düşüren en büyük etken olduğunu ve yılın farklı mevsimlerinde farklı fonksiyonlarından faydalanılan kombilerin düzenli bakımının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Düzenli kombi bakımı ile enerji tasarrufu sağlanabileceğini ve kombilerin performansının korunabileceğini belirten Tulukcu, kullanımı sırasında kombi basıncını da düzenli aralıklarda kontrol etmenin gerektiğini belirti. Aynı zamanda kış aylarında doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmanın önemli olduğunun altını çizen Tulukcu, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamanın, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmanın ve oda termostatı kullanmanın tasarruf sağlamada yardımcı olabilecek diğer önlemler olduğunu aktardı.

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Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Ela Eczanesi
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Müğren Eczanesi
Muratpasa
Sevil Eczanesi
Muratpasa
Tunahan Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
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