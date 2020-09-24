Antalya’da 20 bin haneye doğalgaz müjdesi

Antalya’da bugün itibarıyla 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin haneye doğal gaz ulaştıran Enerya, yılsonuna kadar 206 km yeni şebeke imalatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Enerya’nın faaliyet gösterdiği 10 ilden biri olan Antalya’daki son yatırımlarla bugün 90 mahalledeki bin 900 km doğal gaz hattı ile 370 bin hane doğal gaz ile buluşturuldu. Enerya, yıl sonuna kadar 206 km yeni şebeke imalatı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hedef ile 20 bin yeni haneyi doğal gaz ile buluşturmayı planladıklarını söyleyen Enerya Antalya, Aydın ve Denizli’den Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, yeni yatırımlarla yıl sonunda Antalya’da 390 bin haneye ulaşmış olacaklarının altını çizdi.

"Antalya’daki toplam abone sayımızın 146 bin olmasını hedefliyoruz"

Yıl içinde Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı’nda yeni yatırım planladıklarını ve bu yatırımla toplam 206 km yeni şebeke imalatını gerçekleştirmeyi hedefledikleri aktaran Tulukcu," gerçekleştirdiğimiz hedef yatırımlarla Antalya’daki toplam abone sayımızın 146 bin olmasını hedefliyoruz. Enerya olarak tüm bölgelerde olduğu gibi Antalya bölgesinde de hedefimiz çok net, herkesin bu konfor ile yaşamını sürdürmesi" dedi.