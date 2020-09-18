YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak

Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak

ANTALYA HABERLERİ  | 18.09.2020 18:09 | Son Güncelleme

Antalya’da güvenli eğitim için “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve okul kolluk görevlilerine, sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması, görevin yerine getirilmesinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda, görevlendirilen personel ve tüm birim amirlerinin katılımlarıyla “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.Görevliler, sorumlu oldukları okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileriyle iletişim kurarak, okul içi-çevresi ve güzergahındaki karşılaşabilecekleri sorunları ve sorunlara çözüm önerileri ile aksaklıkları rapor ederek, okullar ile Emniyet Müdürlüğü arasında koordinatörlük görevini üstlenecekleri bildirildi.Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il merkezindeki 316 okulda, 432 personel okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri olarak görevlendirildiği belirtildi.

Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak

Antalya’da güvenli eğitim için “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.
Güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve okul kolluk görevlilerine, sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılması, görevin yerine getirilmesinde karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda, görevlendirilen personel ve tüm birim amirlerinin katılımlarıyla “Okul Kolluk Görevlileri ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
Görevliler, sorumlu oldukları okulların idarecileri, öğretmenleri, öğrenci ve velileriyle iletişim kurarak, okul içi-çevresi ve güzergahındaki karşılaşabilecekleri sorunları ve sorunlara çözüm önerileri ile aksaklıkları rapor ederek, okullar ile Emniyet Müdürlüğü arasında koordinatörlük görevini üstlenecekleri bildirildi.
Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdiği eğitim kurumlarında, her türlü korku ve endişeden uzak, huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınan tedbirler kapsamında, il merkezindeki 316 okulda, 432 personel okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlileri olarak görevlendirildiği belirtildi.

Antalya’da 316 okulda, 432 okul kolluk görevlisi ve güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yer alacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Antalya Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:56
İkindi
16:25
Akşam
19:08
Yatsı
20:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Asya Eczanesi
Muratpasa
Cemre Eczanesi
Muratpasa
Lavanta Eczanesi
Muratpasa
Özkent Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Rodoplu Eczanesi
Muratpasa
Doğantürk Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Rusya’ya Kübra Barut imzası
Sürekli uyuyan kız tıp literatürüne geçti
Sürekli uyuyan kız tıp literatürüne geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.