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Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

10.11.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

D.T. (27) yönetimindeki 07 E 2550 plakalı otomobil Konaklı Mahallesi'nde K.A. idaresindeki 07 AFN 947 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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