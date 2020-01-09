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  4. Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Antalya'da 7 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şüpheli bulunan 7 aylık erkek bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, Sarılar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi B.A, nüfusta kaydı bulunmadığı belirtilen 7 aylık oğlu Bulut'u birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y'ye bırakarak evi terk etti. Gece bebeğin nefes almadığını fark eden B.Y, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Bulut bebeğin öldüğünü belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, B.Y'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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Antalya Bebek bulut Manavgat Şüpheli Ölüm

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