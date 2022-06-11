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Antalya'da apartmandaki kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşi yaralandı

11.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde apartmanlarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile hamile eşinin darbedilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki apartmanda salı gecesi kayınbirader Veli C. ile damatları arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen bina sakinleri, olaya müdahale etti.

İddiaya göre, bu sırada üst katta oturan kayınpeder Ahmet C, olay yerine gelerek önce damadı ve kızına saldırdı, ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Y'yi darbetti. Bunun üzerine olaya müdahale etmek isteyen Mustafa Y'nin hamile eşi de parmaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede, parmağının kırıldığı belirlenen hamile kadın ile eşi Mustafa Y, polise giderek Ahmet C. hakkında şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavgayı ayırmak isteyen komşuların toplanması ve sonrasında yaşananlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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