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  4. Antalya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Aracın yedek lastiğine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. ve M.K'nin kente yüksek miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin otomobilinde narkotik köpeği "Yaman" ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki yedek lastik içine gizlenmiş paketlerde 2 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. ve M.K, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Bu arada, polislerin zanlıların aracında yaptığı arama ve uyuşturucunun ele geçirilme anlarının yer aldığı görüntüler, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

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