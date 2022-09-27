Antalya'da bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişi otomobilinde öldürülmüş halde bulundu.
Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkisinde, yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Ramazan K. (45) olduğu belirlenen kişinin boğazının kesildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan K'nin cesedi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçta yapılan incelemede bir miktar döviz bulunduğu ve Ramazan K'nin seyyar döviz satışı yaptığı öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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